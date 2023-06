Messow: "Está demostrado que no siempre gana el equipo que más se gasta"

Patrick Messow vuelve a estar ilusionado con la confección de la plantilla para la próxima temporada. La salida de jugadores como René, Dioni o Petcoff los ha intentado suplir con los primeros fichajes de Ramón Vila, Jaime Sierra o Javi Moreno. El director deportivo del Baleares está convencido que el equipo será competitivo con la dirección en el banquillo de Tato." Como cada año en estos meses muchas reuniones y llamadas. Va a ser un equipo diferente pero será competitivo. Tendremos menos presupuesto pero hay muchos equipo quieren venir al Baleares. Ahora no hablamos de ascender. Queremos una plantilla competitiva y en el fútbol no siempre gana el equipo que más gasta, está demostrado. Al final se trata de acertar y que todo pueda encajar".

Confianza de la propiedad

Messow tiene la confianza del propietario y presidente, Ingo Volckmann, a pesar de salvar la categoría en la última jornada ante el Logroñes. El director deportivo admite que le interesan jugadores de la isla como N´Sue y que no descarta a Lucas Aveldaño. Tiene muy claro que algunos futbolistas han abandonado el club por un tema económico. "Sigo trabajando planificando la pretemporada. Siempre tenemos la idea de contar con jugadores de la isla porque es un plus más. Siempre lo hemos valorado. Con Lucas hace tiempo que hablamos porque es un conocido y no descarto nada. No puedo confirmar ni descartarlo. Básicamente hay jugadores que tenían mucho mercado y era inviable mantenerlos.

Joan Vich

El director deportivo del Baleares prefiere dejar la situación de Joan Vich y la negociación con el San Francisco para incorporar a Toni Ramón en manos de los abogados. Messow agradece su trabajo durante años en el club sin entrar en ningún tipo de polémica sobre las cantidades que reclama el presidente del San Francisco en torno a los 50.000 euros. "Joan Vich tenía ganas de entrenar y aceptamos su deseo. Hay cosas internas que no puedo comentar porque son cosas de abogados"