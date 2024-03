Mariona Caldentey, jugadora mallorquina del Barcelona y selección española: "Es importante celebrar el 8M porque hay cosas por hacer"

Mariona Caldentey ha formado parte de la programación especial en Onda Cero con motivo del día internacional de la mujer. La jugadora del Barcelona y campeona del mundo y de la Nations League con la selección española femenina ha destacado los avance en la sociedad con las mujeres aunque considera que hay que seguir mejorando las condiciones. "Creo que es importante que se siga celebrando el 8M dándole voz y altavoz porque hay mucho por hacer. En el fútbol femenino que conozco ha mejorado mucho pero hay cosas por hacer. Contamos con más recursos porque cuando jugaba en el Cide no podría dar el nombre de diez jugadoras del fútbol femenino, no las conocía porque no las podía ver. Estamos en un momento muy dulce. En el Barcelona hemos llegado a lo más alto con la champions y en la selección están llegando los éxitos. Ganar dos títulos en dos meses no es casualidad"

Buenas sensaciones de la Cartuja

Marionatras ganar la Nations League con la selección española femenina el pasado el pasado 29 de febrero.La jugadora del Fc Barcelona está pendiente de la final de la copa del Rey que jugará el Real Mallorca el próximo 6 de abril ante el Athletic Club de Bilbao en el mismo escenario donde derrotaron en la final a Francia. ". Es un campo donde se juegan partidos internacionales o especiales a nivel nacional. El campo estuvo muy bien pero en mi caso no pudieron venir familiares al jugarse entre semana".