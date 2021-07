Marcos Dreyer: "Todavía no he tenido coraje de escribir una carta de despedida"

Marcos Dreyer cambia el nuevo Feníe Energía Mallorca por un proyecto de Superliga 2 en Canarias. "Ha sido una decisión difícil de tomar. Era una oferta que ya había tenido en otras ocasiones pero ahora mi hija también ha fichado por este club. Tener la oportunidad de reunir a la familia era importante"

Sobre su trayectoria en el Voley Palma, Dreyer se muestra muy emocionado y agradecido: "Lo que más me ha emocionado han sido los ascensos, cada uno de ellos. Ganar la liga en Son Moix. La verdad que el día a día, cada conquista, ha sido especial".

Todavía no se ha despedido de su afición porque según asegura en Onda Cero, todavía no ha sido capaz de encontrar las palabras: "No soy capaz de escribir lo que siento, tengo que agradecer a muchísimas personas. He empezado a escribir cien veces”