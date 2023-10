El Mallorca ya tiene a sus internacionales

El Real Mallorca ha empezado a preparar el partido del próximo sábado en Anoeta con sus tres internacionales Muriqi, Rajakovic y Larin. Javier Aguirre les ha dado la bienvenida y se ha interesado por cada uno de ellos antes de iniciarse la sesión de trabajo en la ciudad deportiva. Los isleños han empezado a preparar a consciencia el compromiso del próximo sábado teniendo en cuenta que el margen con los puestos de descenso es de dos puntos. El objetivo del técnico mexicano para por encontrar un equilibrio entre el trabajo defensivo y ofensivo para tratar de empezar a sumar de tres en tres y alejarse de la zona peligrosa de la clasificación. El Mallorca ha marcado 12 goles que le convierten en el noveno equipo más goleador, en cambio, con 15 goles es el tercer equipo que más ha encajado. Entre los goleadores destacan Abdón Prats y Muriqi con 4 goles cada uno.

Larin alternativa para el once en Anoeta

Larin ha regresado de jugar con la selección de Canada donde tampoco ha tenido la oportunidad de ver puerta. no obstante, Javier Aguirre es consciente que el delantero canadiense está cada vez está mejor y su presencia en el once no se puede descartar. El técnico mexicano tiene en mente darle entrada de inicio en función de como vaya la semana de entrenamientos. El club no ha dudado en apsotar por Muriqi y Larin que entre ambos el coste oscila los 18 millones de euros en traspasos.

Raíllo pisa el césped

Antonio Raíllo ha empezado a pisar el césped de la ciudad deportiva del Real Mallorca para afrontar la recta final de su recuperación. El central andaluz espera reaparecer a finales de noviembre aunque los servicios médicos no quieren precipitar su reaparición después de pasar por el quirófano el pasado mes de agosto por la lesión de tobillo sufrida ante el Villarreal. El club no descarta incorporar un nuevo central durante el próximo mercado invernal teniendo en cuenta que cuenta con tres centrales zurdos mientras que en estos momentos Valjent es el único diestro.