El Mallorca suma la primera derrota en casa

El Mallorca pierde su primer partido en casa ante Osasuna 2-3 tras retirar con ventaja al descasco. Luis García recuperó la base del once con la presencia de Salva Sevilla, Dani Rodríguez, Amath y Fer Niño que no fueron titulares el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu. La ausencia más significativa fue la de Take Kubo por la lesión de menisco que le mantendrá de baja varias semanas. Kang In Lee fue titular por primera vez delante de su afición .

El partido a pesar del calor tuvo un ritmo alto desde el inicio con dos equipo que salieron a por la victoria. Cote al cuarto de hora con un lanzamiento a media distancia sorprendió a Greif y adelantó a su equipo.La alegría de los navarros duró poco porque aprovechando un saque de esquina Dani Rodríguez empató el partido con un remate de cabeza en el interior del área. El guardameta eslovaco evitó el segundo gol visitante con una buena intervención tras el lanzamiento de Moncayola. En la recta final de la primera mitad el Mallorca tuvo las mejores ocasiones con una acción de Amath que detuvo Sergio Herrera. En el descuento el balón llegó a los pies de Fer Niño en el interior del área y el delantero del Mallorca marcó el segundo gol para su equipo para retirarse con ventaja al descanso.

La segunda mitad empezó con el control de los isleños pero a balón parado desde veinte metros Iñigo Pérez en el minuto 58 consiguió batir guardameta eslovaco con un lanzamiento que entró por la escuadra. El conjunto visitante siguió buscando la victoria y en el minuto 89 Javi Martínez aprovechó un centro de Darko por la izquierda para volver a poner por delante a su equipo tras un aviso anterior de Nacho Vidal. En prolongación el colegiad, Ortiz Arias, señaló penalti a favor del Mallorca pero el VAR tras revisar la acción anuló la jugada por un previo fuera de juego.

Osasuna ha sumado la tercera victoria lejos del Sadar mientras que el Mallorca la primera en su estadio donde volverá a jugar el próximo sábado ante el Levante. Luis García sigue sin poder contar con los centrales Raíllo, Sedlar y Russo ni tampoco con el lateral Maffeo. Los isleños sigue fuera de los puestos de descenso con 8 puntos aunque un nuevo tropiezo el próximo sábado le complicaría la situación privilegiada que han tenido desde el inicio de liga.