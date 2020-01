El Mallorca ya piensa en la copa del Rey que disputará el próximo sábado ante el Zamora. La eliminatoria será a partido único pero los isleños no quieren desaprovechar la ocasión para seguir en la competición que ganaron en 2003. Vicente Moreno no tiene previsto variar el once de la liga teniendo en cuenta que necesita recuperar la moral de sus futbolistas tras verse en puestos de descenso después de perder 1-0 en Granada. Por otra parte, el club sigue trabajando para reforzar el equipo en el mercado invernal.