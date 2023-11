El Mallorca apoya a Aguirre

El Real Mallorca cierra filas en torno a Javier Aguirre. Los responsables del club no dudan en seguir apostando por técnico mexicano tras comprobar el grado de compromiso de los futbolistas en las doce jornadas disputados. En el club son consciente que los números son preocupantes después de sumar 9 de los 36 puntos disputados, sin embargo, mantienen plena confianza en revertir la situación en las próximas jornadas ante At de Madrid, Cádiz, Alavés, Sevilla, Almería y Osasuna antes de finalizar el año, cuatro de ellos en Son Moix. Los máximos dirigentes de la entidad tienen muy claro que el equipo podría contar con cuatro puntos más si no se le hubiese escapado en el minuto 97 la victoria en Vallecas y la victoria ante el Getafe. La cúpula del club valora que el conjunto bermellón haya sido competitivo en la mayoría de partidos independientemente del marcado.

Raíllo y Darder.

En el club tienen claro que las lesiones de Raíllo y Sergi Darder han mermado el rendimiento del equipo al tratarse de dos futbolistas claves en el proyecto deportivo, sin olvidar la ausencia de Pablo Maffeo y el bajo estado de forma de Larin en el inicio de temporada. Aguirre va a poder contar en la recta final del año con todos los jugadores para competir en el campeonato de liga y en la copa del Rey. El técnico mexicano está trabajando con la idea de llegar al parón navideño con buenas sensaciones y con el equipo alejado de los puestos de descenso teniendo en cuenta que va a jugar contra rivales directos como el Cádiz y Deportivo Alavés.

Mercado invernal

La dirección deportiva del club encabezada por Pablo Ortells no descarta incorporar a un central y un jugador de banda si surge la oportunidad. La puerta de salida está abierta por si algún futbolista no estuviese cómodo con la falta de minutos a lo largo de la primera parte del campeonato.