Leo Román " para mi progresión sería importante jugar en primera o segunda "

Leo Román ha vuelto a cumplir otro sueño en su carrera deportiva. El guardameta del Mallorca ha sido convocado con la selección española sub´21 después de debutar en primera división. La convocatoria para viajar a Eslovaquia le llegó por sorpresa. " Estaba en casa y tuve que presentarse en hora y media en el aeropuerto. Estoy súper contento porque no me la esperaba. Estaba con mi novia y luego llamé a mis padres para contárselos y al principio no se lo creían ".

Leo Román llegó al Mallorca procedente de la Penya Deportiva Santa Eulalia después de debutar en segunda división B. " Es un club al que le tengo mucho cariño a la Penya como a Raúl porque siendo muy joven me dieron la oportunidad de debutar en segunda B" . Leo lleva con naturalidad volver a jugar con el Mallorca B después de hacerlo en la máxima categoría del fútbol español. " Estoy contento porque cumplí el sueño de cualquier jugador que es debutar en primera división. Los resultados no acompañaron pero estoy seguro que le daremos la vuelta a la situación. Es fútbol y aunque es duro dejar de jugar sé que tengo que seguir trabajando. Para mi progresión sería clave jugar en primera o segunda división. Al final es algo en lo que no pienso, sigo trabajando duro y ya se verá ".