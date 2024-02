Laura Santos, árbitro del comité balear: "La expulsión es por su conducta, no por hablarme catalán"

Laura Santos Fernández lamenta la polémica que se ha generado por expulsar al técnico del Petra Miguel Santandreu. El club ha emitido un comunicado donde ha manifestado su indignación entendiendo que la segunda amarilla fue por una cuestión lingüistica. La colegiada del comité balear ha explicado en Onda Cero su versión sobre lo sucedido el pasado 10 de febrero.

"El entrenador reitera su comportamiento inadecuado en el terreno de juego diciendo que es una vergüenza porque entiende que no pito una mano. Le dije que no pienso tolerar falta de respeto y en ningún momento le pido que hable castellano a su delegado. Tengo total respeto a cualquier idioma. Decidí amonestarlo porque continuó gesticulando y protestando. Sigue protestando diciendo que soy muy mala y que va a hacer lo que me da la gana, decido sacar la segunda amonestación y en ese momento me dice que estoy en Baleares y debo hablar catalán. La segunda amarilla es por la conducta en todo momento."

Tres meses en Mallorca

Laura Santos llegó a Mallorca hace tres meses para trabajar en un centro de menores y está preparando oposiciones para la Guardia Civil. En el arbitraje lleva 8 años y esta temporada dirige partidos en segunda regional y ejerce de auxiliar en división de honor.

"Este tipo de cosas afectan y tengo un respeto a todas las personas e ideales que cada uno decida siempre que no se haga daño.

Me gustaría disculparme si alguien se ha sentido ofendido o aludido por los titulares o esta discriminación que en ningún momento ha sido real. Doy las gracias al comité y al resto del equipo por el recibimiento que he tenido en Mallorca"

El comité de competición estudia el caso

El comité de competición de la federación balear de fútbol está recibiendo información para tomar decisiones sobre posible sanciones. La federación balear ya se ha puesto en contacto con el comité territorial de árbitros que preside Tomeu Riera Morro.

El acta refleja que "En el minuto 25 el técnico Santandreu Estelrich, Miguel fue amonestado por el siguiente motivo: Dirigirse a mi, en los siguientes términos: "Esto es de vergüenza". En el descanso del partido el técnico Santandreu Estelrich, Miguel fue expulsado el siguiente motivo: Desobedecer indicaciones mías.

En el apartado de incidencias en el descanso, el entrenador titular D. Santandreu Estelrich, Miguel tras percibir mi comunicación en castellano y al ser amonestado por dirigirse a mi con tales palabras: "esto es de vergüenza, pasa a dirigirse a mi en catalán. Al rogarle que se dirija a mi en castellano, perpetua en su dialecto llegando a comprender ciertas faltas de respeto, sin conseguir que cese, decido expulsarlo".