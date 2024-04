Lato, jugador del Mallorca: "No puede ser que todas las entradas de la federación hayan sido para el Athletic Club de Bilbao"

Toni Lato lamenta que la afición del Athletic Club de Bilbao contase con más aficionados que el Mallorca en el estadio de la Cartuja y responsabiliza a la federación de la distribución de entradas. "Ha sido impresionante ver a 21.000 espectadores de la isla pero no estamos de acuerdo que todas las entradas de la federación eran del Athletic Club de Bilbao y no debería ser así, por esa parte no estoy nada contento. Estoy orgulloso del equipo que se ha dejado el alma toda la competición. En semifinales tuvimos la suerte de pasar en los penaltis y en esta ocasión no ha sido así. Hay que dar la enhorabuena al Athletic Club de Bilbao y las gracias a nuestros aficionados".

Problemas musculares

Lato no pudo finalizar el partido debido a problemas musculares y Javier Aguirre tuvo que dar entrada a Van der Heyden en el lateral zurdo para afrontar la recta final de la prórroga. Esta circunstancia dejó al equipo sin la posibilidad de realizar más cambios y uno de los afectados fue Abdón Prats, máximo goleador del equipo en la copa del Rey