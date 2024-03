Joan Roig, del Moviment mallorquinista: "No tiene sentido jugar en la Cartuja con visibilidad reducida"

La afición del Mallorca hubiese preferido otro estadio para presenciar la final de la copa del Rey el próximo 6 de abril en Sevilla. Joan Roig, miembro de la directiva del moviment mallorquinista, lamenta en Radioestadio de Onda Cero que la federación española de fútbol no haya elegido otro estadio para una cita tan señalada. "No tiene ningún sentido que el partido más importante que organiza la federación española de fútbol se juegue en un estadio que ni siquiera es un estadio de fútbol. Es un estadio que se diseñó para el mundial de altletismo y se venden las entradas más económicas con visibilidad reducida. No tiene sentido. Yo iría al modelo antiguo que cuando se sabían los finalistas se ponian más o menos de acuerdo y se buscaba una ciudad que estuviese bien comunicada para ambos, hoy en día no es el caso. Nos tenemos que comer la Cartuja tanto si quieren como si no".

Récord de seguidores en una final

El Real Mallorca contará con 21.000 seguidores en el estadio de la Cartuja el próximo 6 de abril superando los 15.000 que estuvieron en la final de Elche en 2003. El club ha por segura la cifra tras comprobar el número de entradas y billetes vendidos.