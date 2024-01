Javi Llabrés: "Los juegos olímpicos serían un sueño pero ahora pienso en el Mallorca"

Javi Llabrés ha visto cumplido el sueño de marcar su primer gol con el Mallorca en primera división. El jugador de Binissalem consiguió el empate en el descuento en Villarreal que permite a los isleños alejarse a cinco puntos de los puestos de descenso. "Lo llevo con naturalidad y es verdad que es un sueño porque estoy en el club desde los diez años. Poder marcar con el equipo de mi vida en primera división es un sueño. Estuve cenando con mi familia y amigos".

No ha sido titular en liga

Javi Llabrés continúa siendo el único jugador de la plantilla que no ha sido titular en liga. En la copa del Rey marcó dos de los tres goles ante el Valle de Egüés y a diferencia de la liga ha jugado de inicio los partidos que ha disputado el equipo. El canterano tiene contrato hasta 2026. "Al final hay que seguir trabajando y tratar aprovechar los minutos que me den. Estoy agradecido a los compañeros que me han dado la enhorabuena por el gol".

Ilusionado con la copa del Rey

Llabrés aparca la felicidad del pasado sábado en Villarreal para centrarse en la eliminatoria de cuartos de final de la copa del Rey a partido único ante el Girona. El canterano de 21 años espera con ilusión el partido para intentar la clasificación para las semifinales. "Estamos con mucha ilusión y ganas porque jugamos en casa y podemos hacer historia pasando a semis. Intentaré estar preparado para jugar y veremos que pasa".

Juegos Olímpicos

Javi Llabrés está en la lista de jugadores que tienen opciones de poder estar en los juegos olímpicos de París con la selección española. El futbolista del Real Mallorca es consciente que con 130 minutos disputados es complicado y su objetivo a corto plazo es seguir trabajando para gozar de más oportunidades. "Sería un sueño estar con la selección en los juegos pero ahora pienso en el Mallorca. Hay que ir poco a poco y ya veremos lo que pasa".