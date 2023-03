Gloria Souto: "A nivel económico no compensa"

Gloria Souto se ha convertido en la primera mujer en el arbitraje balear en dirigir una final de la Cev Challenge Cup. La experiencia del pasado miércoles en Italia entre el Chieri, que logró el título, y el Lugoj de Rumanía con 4000 espectadores en las gradas le ha llenado de orgullo. " Fue un partido muy intenso y un ambiente maravilloso. Tanto vencedores como vencidos mostraron su gratitud y conformismo con el arbitraje y estuvieron encantadísimos con el arbitraje. He recibos mensajes de compañeros a nivel nacional, internacional como de Baleares. Han sido días muy intensos los previos a la final y el viaje suele ser agotador. Cuando llegas a casa es cuando te pega el bajón. Para regresar nos fuimos a domir a la una y a las cuatro nos despertamos para viajar. Esto ha sido como un sueño maravilloso y ahora a la realidad con mi trabajo ".

Tema económico

Gloria Souto no ha percibido ninguna aportación económica por dirigir la final europea. En el arbitraje únicamente perciben dietas como en cualquier partido de liga regular. "No cobramos un sueldo, se cobran unas dietas y da igual que sea un partido o una final. Es un tema de orgullo y porque te gusta. A nivel económico no compensa".