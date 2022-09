Garau " si Jordi Roger no fue bien la primera vez no va a ir bien la segunda "

El Baleares ocupa puestos de descenso tras la derrota ante el Logroñes. Toni Garau es partidario de buscar un sustituto lo antes posible después ver el rendimiento del equipo en las primera cinco jornadas de campeonato. El expresidente de la entidad blanquiazul lamenta esta situación por la afición y el propietario Ingo Volckmann " Todo pasa por el entrenador. No puede estar más en el banquillo pero no lo sacarán porque lo pida el público, será si lo decide el propietario. Ingo se compró un coche que es Jordi Roger, no le fue bien y lo metió en el garaje y ahora piensa que le irá bien cuando si no fue bien la primera vez no ira bien la segunda. A nivel personal me parece excelente pero como entrenador le viene grande, no puede entrenar, los jugadores no están ilusionados "

Onésimo

Garau está convencido que el técnico del Baleares tiene que contar con experiencia después de comprobar el estado de ánimo de la plantilla a lo largo de los primeros meses de trabajo. " El equipo en la segunda parte acusa el esfuerzo de la primera. Estuvo en la grada Onésimo pero igual fue para ver al Logroñes ".