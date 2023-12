Dani Rodríguez cambia Mallorca por la nieve

El Mallorca cierra el año a cinco puntos del descenso tras conseguir la segunda victoria consecutiva en casa ante Osasuna. Dani Rodríguez estuvo en Radioestadio noche después de conseguir uno gol y participar en dos asistencias. "Al final la liga te pone donde mereces y ha sido una gran victoria ante Osasuna y muy contento por ganar el segundo partido consecutivo en casa. El año pasado fue muy bueno y este año no estábamos teniendo acierto de cara a puerta. El fútbol tiene estas cosas y te discuten desde el primer día cuando no consigues los objetivos pero hay que ser cautos porque el objetivo del Mallorca es seguir en primera".

Vacaciones en Andorra

Dani Rodríguez pasará las vacaciones junto a su mujer y tres hijos en Andorra para que sus hijos disfruten de la nieve esquiando. El centrocampista de Betanzos tiene en mente el regreso a la competición el próximo 3 de enero en el Santiago Bernabéu y el 7 de enero en Burgos para afrontar la eliminatoria de la copa del Rey a partido único en el Plantio. "Es bonito irte de vacaciones ganando. Cuando ganas todo es maravilloso. Nos vamos a la nieve con los niños y a la vuelta al Bernabéu. Tienen grandes jugadores juegue quien juegue y es un partido brutal

Finaliza contrato

Dani Rodríguez finaliza contrato el próximo 30 de junio y su intención con 35 años es continuar en la isla. Por el momento, el club no se ha dirigido al futbolista para negociar. " Me estoy cuidando mucho que me costó mucho llegar y más con 35 años. Sigo trabajando pero mi continuidad es un tema de Alfonso y Pablo, sigo trabajando y si sigo aquí encantadísimo"