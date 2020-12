Cata Coll, portera del Barcelona: "No me van a operar, creo que en dos o tres meses volveré a jugar"

La portera mallorquina del Barcelona femenino, Cata Coll, admite en Onda Cero que afronta su lesión de rodilla de manera positiva para volver lo antes posible a los terrenos de juego. "No es tanto como parecía al principio, no me van a operar, yo creo que en dos o tres meses volveré a jugar", asegura Coll.

Sobre el liderato del club azulgrana en Liga, la guardameta señala que forman un grupo impresionante, y que están a un gran nivel. "Queremos ganar todos los títulos este año, especialmente la Champions. Estamos trabajando duro para ello", afirma Coll.

Su balance del 2020 es positivo. "Este año me estoy encontrando muy bien, con mucha confianza en mí misma, y lo estoy demostrando".