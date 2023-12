Cata Coll: "Mallorca es mi refugio"

Cata Coll sigue compitiendo con la máxima profesionalidad en el Barcelona y en la selección española. La guardameta mallorquina está centrada en su trabajo diario y con ganas de regresar a la isla en navidad. "Al final hay cuatro competiciones y ahora estamos rotando en la portería. Aquí no paras entre entrenos y partidos y apetece estar en casa. Sigo al Collerense y cuando vienen a Barcelona voy a verlas. no hay que olvidar de donde venimos. Siempre he dicho que Mallorca es mi refugio para estar con familia y amigos. Tengo ganas de que llegue Navidad para volver"

Aouate

Cata sigue inspirada en el exguardameta del Real Mallorca, Dudu Aouate. El israelí felicitó a la mallorquina cuando se proclamó campeona del mundo con la selección española. "Aouate siempre ha sido mi ídolo y cuando gané el mundial y fue increíble.

No quiere polemizar

Cata Coll deja al margen cualquier polémica relacionada con la selección española. En estos momentos prefiere no pronunciarse demasiado sobre salir a jugar la segunda mitad con 10 jugadoras ante Italia ni sobre la decisión de abandonar la selección por parte de su su compañera de equipo, Patri Guijarro. "Creo que lo que pasó es algo interno y tienen que ser ellas las que tienen que contarlo si quieren. Es algo que no puede volver a pasar. A mi me gustaría que Patri volviese porque es la mejor jugadora en su posición, pero es un tema suyo"