Canario "en un equipo mío fue el gol más rápido "

Alberto Castaño ' Canario ' vivió el pasado domingo con el Baleares una experiencia única a lo largo de su carrera deportivo. Su equipo se adelantó en el marcador a los 22 segundos con un gol de Dioni. La ventaja en el marcador ante el Linares no la supieron aprovechar y acabaron empatando el partido. " En un equipo mío fue el gol más rápido. Así como se puso el partido queríamos ganar pero cuando no se puede lo importante es no perder porque pudimos encajar el segundo gol". Canario no está preocupado por los seis puntos de ventaja que tiene el Villarreal B en estos momentos. Tiene claro que queda mucho campeonato y las cosas pueden cambiar." Queda mucha liga y también le cuesta a otros equipos como el Albacete que empata con el Betis B que está en descenso. El Villarreal B tiene una ventaja pero llegará su mal momento y pincharán. El objetivo es estar arriba lo más cerca para ascender directamente pero hay que ir partido a partido y ahora toca pensar en el compromiso de Costa Brava. Lo más beneficioso es ascender directamente pero habrá que esperar a las ocho o diez últimas jornadas. El Villarreal B no creo que aguante este ritmo porque sería el récord de todas las competeciones. Acabarán empatando partidos y perdiendo como nosotros". Canario lamenta la expulsión de Dioni aunque confía en el sustituto del delantero malagueño para afrontar la próxima jornada en el terreno de juego del Llagostera." Era la tónica del partido de querer y no poder. Con la impotencia de la rabia pasó. Sabemos que no vamos a poder contar con él pero el recambio será de calidad y eso tenemos que fijarnos". Castaño es una de las apuestas que realizó el club el pasado verano para dar continuidad al proyecto dar estabilidad al vestuario. La trayectoria del futbolista de Palencia a sus 31 años lo está valorando la afición que lo tiene como un referente dentro y fuera del terreno de juego. La dirección deportiva no tuvo dudas en renovar su contrato a pesar de sufrir una grave lesión de rodilla y el futbolista siempre ha tenido muy presente el apoyo que recibió en esos momentos complicados. Actualmente, es uno de los capitanes de la plantilla y un fijo en el once de Xavi Calm. El técnico del conjunto blanquiazul puede utilizar a Canario en cualquier posición de ataque por detrás del delantero de referencia. En el estadio Balear ha jugado de segundo punto o en banda.