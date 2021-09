Calm " 19 rivales complicados y el Betis B lo ha demostrado "

El Baleares quiere volver a sumar los tres puntos ante el Betis B tras sumar dos empates consecutivos ante el filial del Villarreal y el Andorra. El conjunto blanquiazul no podrá contar con Josep y Cordero por lesión. El técnico Xavi Calm, seguirá con la base del once que ha venido jugando en las últimas jornadas para intentar volver a la senda de las victoria. " El Betis es un equipo peligroso como suelen ser los filiales. Tiene buenos jugadores con dinámica de primer equipo y son peligrosos. Esperamos ser mejor que ellos, como siempre intentaremos que los tres puntos se queden en casa. Queremos volver a gana porque la situación de la victoria es única. En esta categoría no hay rivales fáciles, los diecinueve rivales son complicados y el Betis lo ha demostrado en campos como el del Nàstic de Tarragona. Allí ha dominado. Tenemos que ser mejores y ganar los duelos en el área, nos tenemos que imponer y queremos volver a ganar y hacer buenos los dos últimos empates. Como ganar no hay nada. Es un equipo que intenta ser protagonista, pone gente por dentro, sacan centros. Es un equipo complicado y peligroso y si pensamos que nos lo pondrá fácil nos equivocamos. Hay que hacerlo bien y ser mejores. Estamos trabajando bien , hay que ser contundentes en defensa y aprovechar las ocasiones en ataque. Tenemos las bajas de Josep y Cordero y la duda de Alfonso que tenía molestias y le harán pruebas". Calm destacó el papel del público y no ha dudado en animar a los seguidores para que sigan apoyando al equipo." Es muy importante que entre el 60% porque la sensación de jugar en el Estadio es única. Hay que ser fuertes en casa y la gente se enganche con el equipo".

Los responsables del club están intentando cuidar todos los detalles para que cuerpo técnico y plantilla trabajen en las mejores condiciones. El objetivo sigue siendo intentar el ascenso a segunda división y si es posible conseguirlo de forma directa proclamándose campeón de grupo para evitar disputar la fase de ascenso. El director deportivo, Patrick Messow, sigue trabajando para tener preparadas diferentes alternativas de cara al mercado de invierno si fuese necesario. Esta temporada la inversión ha vuelto a ser importante para contar con futbolistas que tenían otras ofertas sobre la mesa de clubes que también aspirar a conseguir el ascenso de forma directa si es posible.