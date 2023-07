Baba Miller en Onda Cero: "Me acuerdo lo bien que lo pasaba en las comidas del Bahía San Agustín"

Baba Miller no olvida su infancia en Mallorca tras proclamarse campeón del mundo con la selección española de baloncesto. El ala pivot, de padre senagalés y madre británica, se fue de la isla a los 12 años y acabó jugando en el Real Madrid donde tuvo la oportunidad de debutar en la Euroliga y conocer a Rudy Fernández y Sergi Llull. "Empecé a jugar en el Germans escalas y con el Bahia San Agustín. Luego me marché al Real Madrid. Me acuerdo de las comidas con el Bahia San Agustín, me lo pasé muy bien y me dio mucha pena irme. Mi referente es en el baloncesto me inspiro mucho Kevin Durant y en mis compañeros".

Mallorca

El campeón del mundo sub´19 llegó el pasado verano a la Universidad de Florida. En la final ante Francia anotó 11 puntos que lanzaron a la selección a conseguir el título. En vacaciones aprovecha para visitar la isla y a sus amigos de la infancia. "En Estados Unidos el año ha sido duro pero la química cada vez es mejor y ya tengo ganas de volver a trabajar. A Mallorca vengo siempre que puedo en verano. Estudié en Es Pil.lari y tengo amigos como Pau Cenderos."