Armando " Para mi el objetivo es ser campeón "

Armando Pérez es ambicioso y deja muy claro en Onda Cero que quiere conseguir el título de la tercera división balear. El presidente del Platges de Calvià está muy ilusionado en ascender a la segunda federación sin necesidad de jugar la promoción de ascenso. " El objetivo es ser campeón. Espero estar en el play off pero para mi personalmente quisiera ser campeón. Siento que tenemos que tenemos plantilla para play off pero personalmente me gustaría ser campeón. El cambio de competición con 16 equipos mejora y no habrá partido fácil. Hemos perdido con el Santany que es un equipo top pero igual nos ayuda ".

Copa Federación

El Platges de Calvià derrotó 2-0 al Lorca y se ha clasificado para la siguiente eliminatoria que se disputará la próxima semana ante el Villarrubia de los ojos. Armando Pérez destaca la clasificación del equipo " Estamos felices de a victoria y lamento que hayan quedado fuera Formentera y Poblense porque hubiese sido bonito estar los tres".