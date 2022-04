Antonio Sánchez " sabemos que el partido del Granada es una final "

Antonio Sánchez es consciente que el partido de la próxima semana ante el Granada es vital de cara al objetivo de permanencia. No obstante, la plantilla piensa en estos momentos en el compromiso del domingo en el Camp Nou ante el Barcelona. El centrocampista tiene plena confianza en su compañeros y en la experiencia de Javier Aguirre. " Sabemos que dependemos que el Barcelona no esté acertado aunque no vamos a regalar nada. Estamos concentrados en el partido del domingo pero sabemos que los partidos son importantes y el partido del Granada es una final y cuando llegue la próxima semana iremos a morir. Te das cuenta que el míster cuando te habla lo hace desde la experiencia y hace que el mensaje te llegue "