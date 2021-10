Antonio Sánchez " Estoy muy contento de ver competir así al equipo ante el Sevilla "

El Mallorca empata a uno ante el Sevilla compitiendo al máximo nivel. El conjunto dirigido por Luis García plantó cara a los andaluces durante sesenta minutos y consiguió adelantarse en el marcador con un gol de Antonio Sánchez en el minuto 22. Los isleños pudieron aumentar la renta en varias ocasiones pero no estuvieron finos de cara a portería. Ángel tuvo varias oportunidades para marcar hasta el punto que envió un balón al palo en el inicio de la segunda mitad. Los cambios realizados por Lopetigui en la segunda mitad dotaron a los andaluces más potencial físico y Lamela en el minuto 73 con un gran gol empató el partido. En la recta final los hispalense llevaron el dominio y en la última acción del partido en periodo de prolongación O´Campos marcó el 1-2 pero el VAR anuló el gol por mano en el control de Fernando. Antonio Sánchez disputó su primer partido de titular en Son Moix y no dudó en destacar el nivel competitivo de su equipo además de expresar su satisfacción por marcar su primer gol en la máxima categoría del fútbol español. " Ha sido un día muy especial por el debut en casa y muy contento por ver al equipo competir así ante el Sevilla y por mi primer gol. Hemos estado a un nivel altísimo y hemos demostrado que siendo atrevidos podemos hacer daño a equipo de este nivel. El equipo lleva una buena dinámica y después de jugar con tres equipos de mucho nivel hemos competido ". Antonio Sánchez lleva el dorsal 10 y en la entrevista concedida a RadioEstadio de Onda Cero explicó los motivos. " Creo que es importante que un jugador de la casa lleve ese número. Quedó libre, lo pedí y los compañeros no tuvieron problema". Por último, el canterano admitió que el segundo gol del Sevilla hubiese sido una gran decepción después del esfuerzo realizado durante todo el partido." Hubiese sido un duro gol y al final el VAR ha estado acertado y contentos con el punto". El Mallorca jugará el próximo domingo en Cádiz a las dos de la tarde después de tres jornadas muy complicadas ante R.Sociedad, Valencia y Sevilla. Por otra parte, Luis García ha anunciado que no podrá contar con Raíllo hasta enero como mínimo y que luego habrá que ver si es un mes o dos más. El central andaluz pasó ayer por el quirófano en Barcelona con el objetivo de recuperarse de su tobillo izquierdo que no le ha permitido jugar esta temporada.