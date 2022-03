Amy Peñalver " poco a poco estamos consiguiendo que todos seamos iguales "

Amy Peñalver compagina su trabajo en un laboratorio con el fútbol dirigiendo partidos en la primera división femenina. En el día internacional de la mujer ha hablado de su experiencia laboral como en los diferentes terrenos de juego que visita. " Creo que poco a poco van cambiando las cosas y vamos a conseguir la igualdad. Estoy trabajando por las mañanas en un laboratorio en Marratxi. En el ámbito en el que estoy no he tenido ningún problema. En el fútbol es una cuestión de educación. Siempre nos vamos a encontrar personas que no nos traten igual por ser árbitros más que por ser mujer. Las nuevas generaciones está más concienciada y se está viendo la evolucionando en el fútbol femenino. Estamos en el camino. Es más complicado en categorías base o regional porque los árbitros van solos. Estoy muy contenta esta temporada porque el pasado año estuve lesionada. Espero ascender a segunda federación y dirigir partidos internacionales ". Amy dirigirá el próximo fin de semana el partido de primera femenina entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid.