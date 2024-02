Amy Peñalver, árbitro del comité balear: "Mi reto es llegar a ser Internacional"

Amy Peñalver cumple su sexta temporada dirigiendo partdos de la primera división femenina de fútbol. La mallorquina inscrita al comité balear tuvo la oportunidad de arbitrar en San Mamés con 22.000 espectadores en la grada y su sueño sigue siendo pitar partidos internacionales. "Hace dos semanas estuve hace dos semanas en San Mamés en el partido de octavos de la copa de la Reina con 22.000 espectadores y las sensación que tienes en el campo es diferente. Me gustaría llegar a ser internacional y optar cuando haya alguna plaza disponible. Tengo que seguir pitando con paciencia y esperar".

Partidos de tercera división Balear

Amy aprovecha para dirigir partidos en la tercera Balear cuando no tiene asignados partidos de primera femenina. La colegiala mallorquina destaca la naturalidad de los equipos y aficionados." Cuando no estoy fuera me tocan partidos de la tercera Balear y creo que ya están más acostumbrados a ver arbitrar a mujeres a diferencia de cuando empecé hace diez años".

Sin VAR en primera femenina

Amy Peñalver es partidaria que en los partidos de primera división femenina hubiese VAR si fuese posible. "Es una herramienta muy útil para que el resultado sea el más justo. Los audios que comparten los árbitros de campo con el VAR son audios de trabajo y no hay nada que ocultar".

Vacaciones en Japón

Amy intentó desconectar las pasadas navidades viajando a Japón y su experiencia le lleva a recomendar el viaje. "Es la segunda vez que voy a Japón y es un viaje muy bonito. Estuve con mi hermano y la verdad es que es un viaje espectacular".