Alfonso Díaz: "Algunas de las mujeres de jugadores del Mallorca fueron acosadas, faltó seguridad"

El Real Mallorca ha puesto en conocimiento del presidente de la federación española de fútbol el acoso que sufrió la afición isleña durante y después del partido de la Supercopa de España que disputaron los bermellones en Arabia ante el Real Madrid. El consejero delegado del club, Alfonso Díaz, ha lamentado lo sucedido desde el primer momento que tuvo conocimiento. "Es una situación bastante delicada que no puede ocurrir. Las aficiones tienen que estar protegidas con medidas de seguridad. Alguna mujer de los jugadores fue acosada y la pasada madrugada estuve hablando con el presidente de la federación porque no se puede producir sobre el asunto y lo denunciamos para que se tomen las medidas oportunas y no vuelva a ocurrir. Lo han entendido y han sido sensibles pero es algo que no puede ocurrir".

Destaca el nivel de la plantilla

Alfonso Díaz destacó la imagen ofrecida por el equipo durante la primera hora de partido y quiso restar importancia a la tangana protagonizada por ambos equipo al finalizar el partido. "El equipo estuvo muy bien, tuvimos sesenta minutos antes del gol del Real Madrid. El equipo compitió muy bien y tenemos que estar orgullosos. Hemos dado la cara y tenemos que salir con la cara bien alta de esta semifinal. Creo que lo que ocurre en el campo tiene que quedarse en el campo".