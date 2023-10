Aguirre: "Ojalá el Mallorca pueda jugar algún día como la R. Sociedad"

Javier Aguirre ha vuelto a elogiar a la R Sociedad en todos los sentidos. Al técnico mexicano le encanta el fútbol que está ofreciendo, su entrenador y la forma de trabajar que tiene la dirección deportiva a la hora de apostar por la cantera y firmar futbolistas. "Es un equipo que juega muy bien al fútbol y domina todas las facetas. Es un equipo intenso dentro del reglamento. Es un ejemplo a seguir y ojalá algún día podamos jugar con esa verticalidad y capacidad ofensiva. Admiro mucho al míster. Imanol me encanta, es una persona sensacional y quiere mucho a los colores. Es un entrenador que me encanta como maneja al grupo y se le ve comprometido. Es un equipo en toda la extensión de la palabra, no es gratuito que esté en champions, que estén arriba, saquen jugadores canteranos y fichen bien. Es un equipo admirable".

20 años sin ganar en San Sebastián

El Mallorca no guarda un buen recuerdo de sus visitas al estadio de Anoeta. Los isleños no ganan en San Sebastián desde la temporada 2003-04 cuando un gol de Samuel Eto´o sirvió para sumar los tres puntos. Anteriormente, los bermellones también ganaron con un gol de Miguel Ángel Nadal que por indicaciones de Luis Aragonés subió a rematar un saque de esquina en la recta final del partido. Aguirre también sufrido esta dinámica negativa la pasada temporada con derrotas en liga y copa por la mínima.

Aguirre podría apostar por un 5-3-2

El técnico del Mallorca tiene previsto apostar nuevamente por tres centrales con la entrada de Copete junto a Valjent y Nastasic. La idea en ataque pasa por mantener a Abdón y Muriqi y un centro del campo formado por Samu Costa, Dani Rodríguez y Antonio Sánchez. El equipo volverá a contar con las bajas de Maffeo, Raíllo y Sergi Darder. Los tres futbolistas lesionados podrían recortar su recuperación y en el caso del central andaluz su reaparición podría ser a finales de noviembre