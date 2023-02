Aguirre: " No he hablado con Pablo, no tengo ninguna oferta o lo que sea "

Javier Aguirre no tiene ninguna propuesta de renovación por parte del Real Mallorca. El técnico mexicano habló sobre su futuro en Radioestadio Noche de Onda Cero dejando claro que el club no ha mantenido ninguna reunión para hablar sobre su contrato que finaliza el próximo 30 de junio. " La verdad es que no he hablado con Pablo. El cierto que el presidente me dijo que estaban contentos conmigo y yo le dije lo mismo a partir de ahí no tengo ninguna noticia de mi representante sobre que le hayan trasladado una oferta o lo que sea. creo que es temprano y por experiencia con 15 años en el fútbol español y como decía Luis Aragonés los diez últimos partidos son los que deciden la liga. Hasta que no llegue ese momento pueden pasar muchas cosas. Una conversación puede decir estoy contento y yo también (risas).

Raíllo

Aguirre no quiere polemizar sobre las declaraciones de Raíllo hablando de Vinicius. El técnico reconoció que habló con el central esta semana. "Se lo he dicho a Raíllo, lo que dijo sobre Vinicius son comentarios gratuitos que no conducen a nada".