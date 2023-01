Aduriz: " Entiendo que el Ahtletic tenga interés en Galarreta "

Aritz Aduriz ha hablado sobre su incorporación al Real Mallorca como adjunto a la dirección deportiva junto a Pablo Ortells. El exdelantero ha valorado de forma muy positiva el interés del club y por el momento reconoce que está muy a gusto con la experiencia después de retirarse. En la isla la afición guarda muy buen recuerdo tanto en lo futbolístico como en lo personal. " He estado desconectado un tiempo y ahora he he empezado a trabajar con el Mallorca. Intento aprender y tratando de aprender. Doy opinión dentro del grupo de trabajo dentro de la dirección deportiva. A veces es difícil hacer planes de futuro porque a veces las cosas van surgiendo y aunque he tenido otras propuestas no me veía. La opción del Mallorca ya veníamos hablando y es la que más me pueda atraer. Trato de aprender y ver si me siento cómodo "

Galarreta

Aduriz habló con naturalidad del futuro de Iñigo Ruiz de Galarreta que finaliza contrato con el Mallorca el próximo 30 de junio. "

Lo veo francamente bien y es un jugador muy importante para nosotros. Es jugador del Mallorca y entiendo que el Athletic tenga interés en Galarreta "