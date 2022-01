Abdón " quiero estar muchos años aquí "

Abdón Prats sigue siendo un ídolo para la afición del Mallorca. El pasado sábado marcó el segundo gol ante el Espanyol que sirvió a los isleños para clasificarse para los cuartos de final de la copa del Rey. El Mallorca no estaba entre los ocho mejores de copa desde 2011-12 cuando lo consiguió con Joaquín Caparrós y no accede a semifinales desde 2009 con Gregorio Manzano. El delantero de Artá tiene claro que le gustaría finalizar su carrera deportiva en el equipo de su tierra. " Ha sido un gol importante que nos mete en cuartos y ya empieza a ser algo importante. Hace diez años que no os clasificábamos para cuartos y es una alegría para nosotros y para nuestra afición. He ceelbrado el gol con Manolo Reina porque llevamos cinco años juntos y es una amistad que va más allá del fútbol. Yo soy un mallorquinista y la realidad es que quiero seguir muchos años aquí para seguir haciendo historia".