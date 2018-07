Camps anuncia que el TIL estará "completamente aplicado" en el curso 2018-2019

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Joana Maria Camps, ha anunciado este miércoles que el Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) estará "completamente aplicado" en Baleares durante el curso 2018-2019.

Durante la presentación de la orden que desarrolla el TIL, la consellera ha indicado que esta fecha responde al borrador que ha elaborado el Govern, si bien ha añadido que se convocarán las Mesas que sean necesarias con los sindicatos para negociar los diferentes puntos.

"Es el calendario que el Govern considera adecuado, pero lo repartimos para que todo el mundo aporte, se puede cambiar, se debe intentar conseguir un acuerdo", ha manifestado la consellera, quien ha explicado que este calendario es el mismo que ya se había presentado.

HABRÁ "LAS MESAS SECTORIALES QUE HAGA FALTA"

Camps ha señalado que el Ejecutivo balear se sentará "en las Mesas sectoriales que haga falta", si bien ha explicado que estas reuniones tendrán lugar con los sindicatos, y no con el comité de huelga porque éste "tiene la función que tiene" y "no hay huelga en estos momentos". "El Govern debe negociar con un cierto orden, no puede negociar con movimientos, que están muy bien, pero que son espontáneos", ha dicho.

Así, el borrador que ha presentado este miércoles "se repartirá este semana, pasará por los Consejos Escolares y se harán todos los trámites porque la intención del Govern es consensuar al máximo lo orden de desarrollo".

En este sentido, ha incidido en que la Conselleria "rectificará" todas las partes a las que entienda que se han presentado mejoras. No obstante, ha advertido que "el curso actual, a estas alturas, no se puede negociar" y "que se derogue -el Decreto- no es un acuerdo", ha dicho sobre la posible petición de los sindicatos de derogación del TIL.

Camps ha explicado que la orden recoge el calendario futuro de aplicación del TIL y, así, regula aspectos como que en el curso 2014-2015 se prevé su aplicación en primero y segundo curso de primer ciclo de Infantil, en toda Primaria y en primero y segundo de ESO.

En el 2015-2016 se aplicará en todo el ciclo de Infantil, Primaria y primero, segundo y tercero de Secundaria. En el 2016-2017 en toda Secundaria, más primero de FP básica; y en el 2017-2018 en toda lo anterior más primero, segundo de Bachiller y primero y segundo de FP de grado básico y medio.

En relación a si la orden recoge cómo los docentes deben realizar las evaluaciones de las materias que se imparten en inglés, ha indicado que, si bien la normativa "recoge muchas cosas", los profesores "tienen que saber las formas de evaluar" porque es algo que está recogido en sus programas didácticos.

DIMISIONES DE EQUIPOS DIRECTIVOS

Preguntada por las diferentes dimisiones de los equipos directivos de docentes que están teniendo lugar en la comunidad, ha detallado que han dimitido 14 de más de 350 centros educativos, por lo que "no son tantos" y no llegan "ni al 3 por ciento".

Además, ha señalado que no todas estas dimisiones responden a motivos de discrepancia con la Conselleria porque también hay algunas que se han producido por motivos de salud.

De los 14 equipos que han presentado su dimisión, ya hay algunos que han sido sustituidos y otros que todavía permanecen en funciones, ha dicho. Por ello, ha apelado a la "responsabilidad" de estos equipos hacia sus alumnos.

"SALEN MUCHOS ESTUDIOS SIN BASES METODOLÓGICAS"

Por otro lado, sobre un estudio elaborado por la Asociación de directores que asegura que el fracaso escolar ha aumentado en las asignaturas no lingüísticas que se imparten en inglés, la consellera ha manifestado que "salen muchas estadísticas y muchas cosas sin las bases metodológicas, sin saber con qué criterios lo hacen".

"No podemos hacer caso de estadísticas sueltas que se hacen sin saber qué criterios se utilizan", ha dicho antes de recordar que la Conselleria también realizó en noviembre unas pruebas de evaluación del TIL, cuyos resultados se prevé que estén en un mes.

Preguntada por qué medidas adoptará el Govern en el caso de que los resultados no sean positivos, la consellera ha señalado que "la finalidad es siempre ir mejorando" aunque no ha querido "adelantar cosas sin saber exactamente cómo irá". "Lo que haya que hacer se hará para que los alumnos vean mejorados sus niveles de todo".