Bustos: "Era una carrera buena para mí, esperaba estar algo mejor"

"Me he encontrado bien, aunque esperaba estar algo mejor. Tal vez haya sido la tensión que había en la carrera. Quería salir rápido y de pronto me vi delante. Había mucho nivel, pero era una carrera buena para mí", afirmó el discípulo de José Manuel Abascal.



Bustos, que obtuvo la medalla de bronce en los Europeos anteriores (Helsinki 2012), piensa que no cometió errores tácticos: "he ido bien tácticamente, no he tenido encontronazos hasta el final", dijo.



Con respecto al vencedor, Mekhissi-Benabbad, comentó: "es justo vencedor en 1.500 y en 3.000 metros obstáculos, pero en esta última final no se mereció la medalla de oro porque incumplió el reglamento", señaló.