Más de Uno Illes Balears. Noticias 19/05/2022

La reforma de la ley del aborto no llega en el mejor momento, según el Presidente del colegio de médicos de Baleares, Carles Recasens, que en ONDA CERO reconoce que siempre habrá sanitarios que se declaren objetores de conciencia para no practicarlos. La patronal del alquiler turístico de Baleares asuma que no logrará alcanzar un acuerdo que permita salvar las 90.000 plazas de alquiler vacacional que corren peligro de desaparecer por la reforma de la ley de turismo. El Consell de Formentera pospone a la semana que viene la decisión de mantener los kioscos y los servicios de playa. El economista Daniel Lacalle protagoniza en Ibiza el primer "Encuentro de empresarios en positivo" organizado en la isla. En deportes, el Mallorca sorteará hoy las 284 entradas para viajar el domingo a Pamplona. En el tiempo seguimos con sol y temperaturas que alcanzarán los 31 grados.