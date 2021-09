Fevitur: "La sentencia del TSJIB emana que los informes del Ayuntamiento de Palma sobre la zonificación del alquiler turístico carecían de sentido común y proporcionalidad"

Fevitur lamenta la falta de voluntad del Ayuntamiento de Palma para sentarse a negociar con el sector tras el varapalo judicial que esta semana ha tumbado la prohibición del alquiler de pisos en la ciudad. La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos ha señalado en el programa La Brújula Illes Balears de Onda Cero que la sentencia del Tribunal Superior Justicia de las islas apunta a la falta de objetividad y de proporcionalidad que presentaba el informe técnico del consistorio palmesano.

El presidente de Fevitur, el empresario mallorquín Tolo Gomila, lo ha calificado como una chapuza. "Cualquier persona con sentido común, no es el caso del consistorio, lo que haría sería sentarse a negociar y tratar de llegar a un acuerdo que fuese proporcional. Reitero lo que dice el TSJIB: esa zonificación no se ajusta a derecho, vulnera el principio de propiedad privada, no es proporcional y que, en cuanto a su absoluta prohibición en edificios plurifamiliares, es radical".

El Ayuntamiento de Palma puede ahora presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo. Si no lo hace o vuelve a perder ante la justicia, entraría en vigor en Palma la ley turística aprobada en 2012 por el PP que prohíbe el alquiler turístico de viviendas en edificios plurifamiliares.