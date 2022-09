La Brújula Illes Balears 08/09/2022

Més per Mallorca celebra desde las siete de la tarde una asamblea urgente con su militancia para decidir si mantiene su apoyo al pacto en el Consell de Mallorca. El alza de costes no se reflejará en los menús escolares: el comedor costará un precio máximo de 5'93 euros en los colegios públicos. Formentera contará por primera vez con datos turísticos disgregados y actualizados de la isla. El Govern y los empresarios de servicios y chiringuitos de playas confían en poder conseguir el traspaso de las competencias de costas a Baleares. Juan Pedro Yllanes no optará a la reelección al frente de Unidas Podemos en las elecciones autonómicas del año que viene.