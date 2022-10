La Brújula Illes Balears 03/10/2022

Pedro Sánchez ha avanzado que el Gobierno sacará adelante una reserva de inversiones en las islas y una bonificación para la venta de bienes corporales producidos en el archipiélago por parte del sector primario y la industria. Ciudadanos ha mostrado su escepticismo, Proposta per les Illes ha reclamado un régimen fiscal completo e indefinido, mientras Més per Mallorca ha pedido que el REB se despliegue al completo. El PP ha expresado su satisfacción, así como su confianza en que no habrá letra pequeña. Baleares creará un nuevo tramo en el impuesto de transmisiones patrimoniales superiores a los dos millones de euros y, al mismo tiempo, aumentará el tipo para patrimonios superiores a los dos millones de euros. Por otro lado, el presidente del Gobierno se ha comprometido a estudiar algunas de las mejoras laborales que reclama el colectivo de camareras de piso. UGT y Comisiones Obreras saldrán a la calle para pedir a los empresarios subidas salariales ante la elevada inflación, que ya supera el 9%. Un ciclista extranjero de unos 60 años ha fallecido tras ser hallado inconsciente en una carretera de la Serra de Tramuntana. Una nave de almacenaje de residuos de Menorca ha sufrido un incendio por causas todavía desconocidas. El curso pasado se activaron en las Pitiusas 124 alertas por suicidio en niños y jóvenes. La empresa REM Experience es una de las revelaciones este año en Menorca por su apuesta tecnológica por la cultura y la docencia y este jueves recibirá el Premio Onda Cero Menorca de la Economía y Empresa.