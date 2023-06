La Brújula Illes Balears 01/06/2023

La ejecutiva de Podemos en Baleares ha puesto sus cargos a disposición del Consejo Ciudadano del partido, algo que no implica la dimisión de sus miembros. El PP reune a la Junta directiva autonómica y al Comité Ejecutivo del partido para definir los próximos pasos a seguir. Més per Mallorca, que podía tener la llave para investir como presidenta del Govern a Marga Prohens, ha confirmado que no ofrecerá su abstención a los populares. En Menorca, los ciudadanos de Fornells tendrán que desplazarse 9 kilómetros para votar el 23 de julio para que las fiestas patronales no interfieran en los comicios. El alcalde electo de Ibiza, Rafa Ruiz, se marca como prioridad un plan de choque que incluye una rebaja fiscal y una reducción de las tasas municipales, como el IBI. En sucesos, cinco personas han sido rescatadas después de que su coche se haya precipitado por un terraplén en Cura, Algaida.