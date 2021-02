Califican de 'intolerables' las declaraciones del Ministro Ábalos

El Sindicato de Inquilinas de las Pitiusas pide que no se apruebe la Ley de Vivienda si no se regula el precio del alquiler

El Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera ha tachado de "intolerables" las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sobre la no regulación de los precios del alquiler y ha pedido a las fuerzas políticas que no aprueben ninguna Ley de Vivienda que no regule el precio del alquiler.

Onda Cero Ibiza y Formentera