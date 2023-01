Mussola: " Me emociono pensando en lo que hizo Diego por mi hija "

Ni Diego La Mata ni la familia Noguera Ibarra olvidarán el el 22 de enero de 2023. El jugador del Formentera salvó la vida a Marina de 8 años cuando se estaba ahogando con un trozo de bogavante en una comida que el conjunto local celebró tras caer 0-1 ante el Formentera en el bar del club. El futbolista extremeño puso en práctica los primeros auxilios y la maniobra de Heimlich. La niña acudió posteriormente al hospital en Ibiza y tras las pertinentes pruebas y desde el pasado martes ya ha vuelto a su rutina habitual sin olvidar el susto.

Un susto inolvidable

El padre de la niña, Juan Antonio Noguera ´ Mussona´ ha querido agradecer en Onda Cero la intervención de De la Mata y al Formentera por la atención que tuvieron en todo momento desde que llegaron al campo para presenciar el partido y no duda que habría que iniciar cursos de formación por si vuelve a pasar. " pasé un momento crítico por la situación en la que estaba mi hija porque la maniobra fue providencial. " Diego aprovecho para darte las gracias y espero agradecértelo con un abrazo porque lo que hiciste lo otro día me emociona solo de pensarlo. ".La Mata agradeció las palabras de Juan Antonio y el cariño que está recibiendo durante toda la semana y especialmente desde Santa Eulària des Riu. " Gracias pero cualquiera hubiese actuado así. Fueron unos momentos feos y tensos. Antes cuando terminaba las temporadas de fútbol actuaba de socorrista y te solicitan curso de este tipo.Creo que estos cursos se deberían dar en los colegios para salir adelante. Había actuado en la piscina pero maniobra de Heimlich fue la primera vez, si ella se va a acordar siempre de mi yo también porque la vi sufrir mucho y no me voy a olvidar la cara de ella, del padre y la mía propia. He recibido un montón de mensajes y lo importante es que todo salió bien porque fue un momento duro ".