En busca de un piso en Ibiza para no tener que bajar y subir todos los días a su hijo con parálisis cerebral

En Onda Cero Ibiza y Formentera hemos conocido la historia y la petición del ciudadano español de origen pakistaní Arshad Bashir y su esposa Nadia Arshad quienes piden una vivienda de protección oficial o un piso accesible para no tener que bajar y subir con su hijo de 12 años con parálisis cerebral cada día desde un tercer piso por unas estrechas escaleras.

No en vano, ellos viven en el número 16 de la Avenida Isidor Macabich de Ibiza y al no tener ascensor ni silla elevadora, el poder salir y entrar supone un tremendo esfuerzo porque el pequeño Mohammad sufre una parálisis cerebral de nacimiento que le provoca un grave trastorno de coordinación y equilibrio y que no le permite andar con normalidad y que le supone 72% de discapacidad y de la que se trata en la Asociación de personas con necesidades especiales de Ibiza y Formentera (APNEEF).

En 2014 hicieron una solicitud para optar a una VPO con ascensor y adaptada pero aunque sus solicitud fue aprobada y cumplen todos los requisitos y se convirtieron en una de las solicitudes preferentes aún siguen pendientes de poder tenerla a pesar de que hay familias con menor puntuación para ello.

Y todo, según Arshad, porque "no disponían de pisos para familias de cinco personas" aunque ellos aseguran que no sería necesario esto y porque "la normativa no les permite adjudicar una vivienda de dos habitaciones siendo una familia de cinco miembros".