Más de uno Ibiza y Formentera, el magazine local de Onda Cero 17/11/2020

En este programa de martes hablaremos de la importancia del periodismo de investigación y lo haremos enseguida con José Antonio Bautista aprovechando que este periodista de The New York Times va a ser esta tarde el protagonista de las “Converses Mal Dites” que la asociación Mal del Cap está llevando a cabo on line en su canal de Youtube. Además, hoy también queremos invitarles a otras jornadas, las de Estudios Locales de l’Arxiu Històric d’Eivissa, asunto del que nos pondrá al día su directora, Fanny Tur. Y también hoy les hablaremos del I Circuito de Deporte Inclusivo que ha puesto en marcha ADDIF con la colaboración del Consell d’Eivissa. Y tras el boletín informativo de la una, hoy aprovecharemos para poner en valor a los y las profesionales de trabajo social que durante esta crisis de la pandemia del coronavirus se están dejando el pellejo en sus trabajos para garantizar que nadie se queda atrás. Y además de eso, como cada martes, hoy Pedro López nos traerá toda la ‘Cultura Mal Dita’ que hace falta para poner la guinda al pastel de este programa de martes.