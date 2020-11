Más de Uno Ibiza y Formentera, el magazine local de Onda Cero 16/11/2020

Un viernes que caiga en el día 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas occidentales. Existen supersticiones similares en otras tradiciones; particularmente, en Grecia y en España donde el martes 13 tiene el mismo papel, al igual que el viernes 17 en Italia. Clínicamente, el miedo a los viernes 13 se llama parascevedecatriafobia (la Parasceve es la preparación de la Pascua), collafobia o bien friggaatriscaidecafobia (la palabra Friday, “viernes” en inglés, procede del nombre de la diosa vikinga Frigga), y se trata de una forma de triscaidecafobia, que es la fobia al número 13. No es nuestro caso, y aquí en Más de Uno Ibiza y Formentera nos gusta este viernes, como al que más, sea o no sea 13. Y por eso, sin superstición ninguna, hoy vamos a comenzar este programa con una auténtica historia de terror, la pesadilla que están viviendo 11 familias amenazadas de desahucio en Cala de Bou. Para conocer cómo está actuando el Consell de Ibiza en este asunto, hablaremos en unos minutos con la directora insular de intrusismo, Naihara Cardona. Además, hoy también les invitaremos a acudir a la última edición de la temporada del Mercado Ecológico de Sant Josep, y, también en materia de agricultura, tendremos hoy oportunidad de hablar de la col payesa con el director insular de medio Rural y Marino de Ibiza. Y a partir de la una y cinco aproximadamente, tras el boletín informativo, como cada viernes, nos visitará nuestro economista de cabecera, José Antonio Avellaneda en ‘Más que Economía’. También charlaremos sobre ‘Desmontando a Séneca’ con Jorge Javier Vázquez, quien representará esta obra el sábado en Can Ventosa, y les invitaremos a acudir a la obra de teatro infantil nominada a los premios Max de Teatro, ‘Soñando a Pinocho’. Y por último, aprovechando que hoy se celebra el Día de las Librerías, Pedro González de Sa Cultural abrirá su ‘Librería Invisible’ para hacernos sus recomendaciones literarias de cara al fin de semana.