Ziganda: "Tenemos que convivir con el virus"

Es lo que hay. No lo dijo, pero seguro que lo pensó muchas veces Cuco Ziganda durante la rueda de prensa previa al partido del viernes (Carlos Tartiera, 14:00 horas) ante la Ponferradina, con el que club de la Capital cerrará el año 2021. Las bajas por Covid de Lucas, Carlos Isaac, Costas, Brugman, Obeng y Bastón, y por lesión de Matheus y Javi Mier, son un problema, pero no una excusa para él: "Afecta en el sentido de que son jugadores que pertenecen a la primera plantilla y venían jugando minutos habitualmente. Sobre todo, en posiciones en las que nos limitan las posibilidades. Abre una puerta a no sé para quién en estos momentos, jugadores que no vienen jugando habitualmente o a jugadores del filial. Ya decidiremos de aquí a 48 horas qué decisión tomamos. Es algo con lo que tendremos que convivir y nos tenemos que adaptar a ello".

Para el técnico azul la Ponferradina "tienen un once relativamente reconocible y,pese a las bajas, tengo claro qué rival nos vamos a encontrar; está haciendo una temporada espectacular, instalados en los puestos cabeceros. Ya llevan una trayectoria en los últimos años y cada año dan un pasito más, siempre hacia adelante", al tiempo que considera que "tiene un mérito tremendo lo que está haciendo su entrenador y el club. Están haciendo las cosas muy bien y ahí están los resultados y la imagen que transmiten como equipo".

Sobre la opción que se abre para los jóvenes, Ziganda mostró su total confianza en ellos: "Están a un paso del primer equipo y dependiendo de las demarcaciones es una posibilidad más contar con ellos. Decidiremos de aquí al viernes, pero si están en el Vetusta es porque tienen el nivel suficiente para estar a un paso, y ese siguiente paso es el primer equipo. No tengo dudas de ellos y si hay que confiar lo haremos encantados. No sé si lo harán bien o mal, pero se van a dejar la piel y jugarán como si fuese su final de Champions. Si hay que tirar de ellos lo haremos con mucho gusto".

Ziganda también habló de la salida de Arribas, que deja un poco coja a la plantilla en la posición de central: "Me sorprendió su salida. Todo fue muy rápido, por eso me sorprendió. La puerta abierta en enero la tiene todo el mundo y gente madura y con experiencia como Alejandro pues es capaz de valorar posibles ofertas que haya podido tener y ver lo que es mejor para su futuro y su familia. Para nosotros es una pérdida muy importante y no solo en el terreno de juego, que cuando ha participado nos ha dado garantías. A nivel de vestuario era el capitán y una referencia. Era muy respetado por su fuerte personalidad y será una gran pérdida. Si él tenía una buena oferta y le iba a costar mucho quedarse aquí en las condiciones en las que estaba hay que respetar esa decisión. Desearle lo mejor y agradecerle su disposición para conmigo en estos dos años".

El equipo realizará mañana el último entrenamiento en el Requexón antes del partido del viernes.

