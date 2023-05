Sergi Enrich escuchará al Oviedo

Las últimas actuaciones de Sergi Enrich le han servido para ser reconocido como el mejor jugador del equipo en el mes de abril y también para que el club desee su continuidad con vistas a la próxima temporada. El delantero no les cierra la puerta a los azules: “Estoy muy contento y el club ya ha llamado a mi representante para tener una reunión. La tendremos. Si estoy valorando quedarme es porque estoy a gusto, si no ya te puedo asegurar que hubiese dicho que no seguía. Más no puedo decir porque no hay más”.

En el enlace de esta noticia se pueden escuchar todas sus declaraciones sobre sus opciones de jugar en el extranjero y el resto de los temas de actualidad del conjunto azul.

Por otra parte, Koba Lein sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo durante el partido ante el Sporting, lo que le suma a la lista de bajas en la que ya estaban Rodri Tarín, Jimmy, Viti y Montoro. David Costas volverá al equipo el domingo frente al Racing.

Por último, el club azul confirmó que hará una concentración de pretemporada en las instalaciones del Grupo Pachuca en México del 19 al 29 de julio.