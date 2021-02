El Principado espera que haya una nueva oportunidad para Duro Felguera

Confianza del Consejero de Industria

El titular de Economía del Principado de Asturias, Enrique Fernández, espera que Duro tenga una nueva oportunidad tal y como se están desarrollando las negociaciones. En el debate sobre industria de la Junta General, Fernández indicaba que la empresa les pide confidencialidad pero, si las negociaciones del Principado, la empresa y la banca acreedora van bien, la multinacional de origen asturiano podría tener futuro.

Los bancos son la clave

La falta de acuerdo de Duro Felguera con la banca acreedora retrasa la posible intervención de SEPI en la firma de origen asturiano. Es la lectura que realizan los sindicatos que protestaron frente a la Junta General. Las fábricas de Duro no tienen carga de trabajo e incluso tienen problemas de suministro. Damián Manzano, secretario de Industria de Comisiones, urge al Ministerio de Industria como al Gobierno regional para que propicien un acuerdo. El secretario de FICA UGT Jenaro Martínez no tiene constancia sobre si el Principado entrará en el accionariado de Duro aunque sea de forma testimonial. Más importante es el papel de la SEPI, enfatiza. Mientras, los trabajadores viven en plena incertidumbre desde hace meses. Al comité no les dicen nada, lamenta la presidenta de este órgano Rosa Estébanez. Del millar de empleados de Duro, casi todos en Asturias, están rotando hasta 778, pueden estar en despido temporal 425 simultáneamente hasta el 31 de mayo.

Pleno parlamentario sobre industria

La situación de Duro es uno más de los problemas que acucian a la industria asturiana que ha llevado al pleno monográfico solicitado por IU. En la primera sesión, el Consejero de Industria ha defendido su trabajo. Destacó el alto volumen de proyectos empresariales susceptibles de financiación. Fernández aprecia avances en el arancel europeo pero reconoce que no ha habido éxito con el estatuto electrointensivo. Desde la oposición, contrariedad generalizada. No hay resultados, afirma Vox; Podemos aprecia contradicciones; Ciudadanos lamenta la opacidad sobre los proyectos que optan a dinero europeo; Foro encuentra triunfalismo en el Consejero; y el PP sólo ha visto la arrogancia del que mueve papeles.