Moyano: "Ya estamos concienciados en lo que queda"

Sebas Moyano reconoció que la última derrota fue un golpe duro, pero destacó que el equipo está consciente de la importancia de corregir errores y concentrarse en los cinco partidos restantes. "Ya estamos concienciados en lo que queda", afirmó Moyano, enfocándose en el próximo desafío contra el Huesca.

Analizando la situación de la liga, Moyano subrayó la intensidad del último tramo de la competencia, señalando que todos los equipos están luchando hasta el final. Destacó la importancia de mantener el enfoque en el propio rendimiento y en los objetivos del equipo.

Sobre las decisiones arbitrales, Moyano prefirió no entrar en detalles y enfocarse en lo que el equipo puede controlar. "Tenemos que centrarnos en lo nuestro, en los árbitros no, porque ya es algo que no nos va a dar nada", dijo, reiterando la importancia de centrarse en los próximos cinco partidos.

En cuanto a su momento personal, Moyano expresó su confianza en poder contribuir más al equipo y su compromiso de darlo todo en el campo. Reconoció que quizás no ha estado tan acertado como antes, pero destacó su determinación de seguir trabajando para mejorar.

Respecto a la competencia en la parte baja de la tabla, Moyano señaló que la lucha por la permanencia es tan intensa como la lucha por el ascenso. Destacó la importancia de mantenerse concentrados y apretar para lograr los objetivos del Real Oviedo.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa íntegra del futbolista azul.