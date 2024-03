Homenchenko: “Vine a Oviedo para no marcharme de nuevo”

“Vine a Oviedo para no marcharme de nuevo. Es muy complicado llegar al fútbol español, solo quiero volver a Uruguay de visita”. Así de claras tiene las cosas Santiago Homenchenko después de pasar sus dos primeros meses en Asturias. El uruguayo apunta a ser titular en Alcorcón pero espera la decisión sin agobiarse: “Ojalá pueda jugar este sábado, estoy preparado para hacerlo de la mejor manera, pero todavía no sé si jugaré. Entreno bien todos los días, igual desde que llegué, decida lo que decida el míster me lo tomaré de la mejor manera”.

Hasta ahora su participación está siendo escasa: “Me gustaría tener más minutos, claro, pero tampoco puedo pedir más. Llegué hace poco y el equipo estaba compitiendo bien. Tengo la esperanza de jugar, pero no hay necesidad de poner mala cara porque los compañeros lo están haciendo bien. Queda poco y todos tenemos que aportar algo”.

A Homechenko no le resultó sencillo llegar a Europa: “Tengo una historia peculiar y gracias a Dios mejoré muchos aspectos de mi vida. Todo lo que me pasaba lo usaba en mi contra, estaba depresivo en Uruguay y gracias a mi psicóloga todo eso que me pasaba lo usé a mi favor. El apartado de la psicología se debería trabajar más en el mundo del fútbol, yo era el primero que no confiaba mucho. Es muy importante para un futbolista y te ayuda muchísimo”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones de Homenchenko.