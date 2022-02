Ziganda: “Hay una semilla bien plantada de la que recoger frutos”

José Ángel Ziganda puede ser definido como un hombre de club, así lo ha demostrado en todos los equipos en los que estuvo y también lo está haciendo en el Real Oviedo. Quizás por eso es más sencillo que coincida con la política que marca Rubén Reyes: “Los dos años anteriores el fin de temporada fueron especiales, porque se fueron muchos jugadores e importantes, demasiados. Ahora, el club se está haciendo con un patrimonio importante de cara al futuro, como dijo Rubén. Se está sembrando para recoger lo antes posible, hay una semilla bien plantada de la que recoger frutos antes o después”.

El navarro aplaudió la llegada de los dos nuevos jugadores azules. Tarín y Hugo Rama llegan para elevar el nivel colectivo: “Ya habíamos hablado que necesitábamos un central, con la marcha de Arribas íbamos un poco justos. La incorporación de Tarín es muy positiva. Es un jugador que viene en buena edad, que ya ha demostrado su valía y viene en propiedad, así que estamos contentos. En cuanto a Hugo Rama, fue una sorpresa que pudiese salir del Lugo en las condiciones en las que salió. El año pasado ya hizo una gran temporada y nos parece un perfil interesante, también es un jugador de futuro. Son dos muy buenas adquisiciones”.

Que futbolistas como Borja Bastón y Brugman declinasen las ofertas que tuvieron para apostar por el Oviedo es una prueba del buen trabajo y ambición del club. “Es importante, son jugadores que están demostrando su categoría en el equipo. No sé exactamente cómo fueron las cosas, pero por lo que he podido leer, intuir y conversar con alguno de ellos sí han tenido esa posibilidad. Ellos se encuentran cómodos aquí y quieren hacer cosas, son exigentes consigo mismos y quieren progresar y mejorar. Para todo el grupo es muy, muy importante, se demuestra que el equipo no se conforma con lo que está haciendo, todo lo contrario. Vemos futuro y un camino largo con recorrer con mucha ilusión. Eso me transmiten que se hayan querido acabar”.

Sobre su renovación, Ziganda no quiere que nada le distraiga de lo realmente importante en estos momentos: “No, no, por favor. Es muy pronto y estamos muy muy centrados en el partido de Amorebieta y en que todavía queda mucho trabajo por hacer. Vamos a intentar darle continuidad a la idea de juego y dedicarle tiempo al crecimiento individual y colectivo. Queremos que el día a día sea muy largo porque tenemos mucho trabajo. Solo estamos centrados en esa faceta”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente la rueda de prensa del entrenador azul.