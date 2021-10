DEPORTES / HOCKEY SOBRE PATINES

La OK Bronce arranca este fin de semana

La competición en Ok Bronce comienza esta semana con cuatro equipos asturianos. La Ok Liga femenina aún esperará a noviembre y se inicia la liga en OK Plata femenina, con tres asturianos. Con Miguel Navajas repasamos toda la actualidad del hockey sobre patines, en una nueva sección que estará presente todas las semanas.