Borja Sánchez: "Queremos seguir firmes"

“No te llegas acostumbrar a estos vaivenes que da la competición. Cada fin de semana es una guerra y los resultados no siempre se obtienen en función del partido que hagas. Queremos seguir firmes y preparar bien lo del domingo”. El mensaje de Borja Sánchez con vistas al encuentro del domingo ante el Zaragoza es así de claro y además quiere ayudar a mantener la buena dinámica del grupo: “Lo que ha hecho este equipo desde que Carrión llegó es increíble. Hay que ser conscientes de dónde venimos, valorar lo de ahora y agarrarnos a ello con todo”.

En lo personal, la última semana también ha sido buen para él: “Estoy contento. No han sido unos meses fáciles y trabajar diariamente y no sentirte partícipe es difícil. Tratas de ayudar al equipo todo lo que puedes, pero al tener pocos minutos cuando jugaba mi confianza y seguridad en lo que hacía no era la mejor. Tuve buenos minutos ante el Tenerife y en Huesca por fin jugué mucho tiempo. Contento por jugar 90 y pico minutos y también por el gol, pero sobre todo por la victoria”.

Si el domingo regresa al banquillo no sería un palo: “En absoluto, ya estoy curado en ese aspecto a nivel mental. Me he llevado decepciones y ahora el momento que vive el equipo es muy importante, solo quiero sumar desde donde sea. Cada uno tiene que poner su parte desde donde le toque”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente la rueda de prensa de Borja Sánchez.